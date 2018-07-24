Жениться можно будет в течение года после подачи заявления

Граждане смогут расписаться не раньше чем через месяц и не позже чем через 12 месяцев со дня подачи заявления в ЗАГС.

Соответствующий законопроект Правительства Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на заседании 24 июля. Сейчас регистрация брака производится через месяц после подачи заявления в ЗАГС или через полгода, если это делается через портал Госуслуг.

В кабмине посчитали, что такой подход приводит к невозможности гибкого регулирования загруженности органов ЗАГС, а также к невозможности для граждан выбрать желанную для них дату регистрации.

Кроме того, в Правительстве подчеркнули, что действующие нормы благоприятствуют коррупции, ведь многие будущие молодожёны хотят сыграть свадьбу в «знаменательные даты», а возможности подать заявление о вступлении в брак в соответствующую дату у них нет.