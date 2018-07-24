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Жениться можно будет в течение года после подачи заявления
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Жениться можно будет в течение года после подачи заявления 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Граждане смогут расписаться не раньше чем через месяц и не позже чем через 12 месяцев со дня подачи заявления в ЗАГС.
Соответствующий законопроект Правительства Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на заседании 24 июля. Сейчас регистрация брака производится через месяц после подачи заявления в ЗАГС или через полгода, если это делается через портал Госуслуг.
В кабмине посчитали, что такой подход приводит к невозможности гибкого регулирования загруженности органов ЗАГС, а также к невозможности для граждан выбрать желанную для них дату регистрации.
Кроме того, в Правительстве подчеркнули, что действующие нормы благоприятствуют коррупции, ведь многие будущие молодожёны хотят сыграть свадьбу в «знаменательные даты», а возможности подать заявление о вступлении в брак в соответствующую дату у них нет.
«Нововведение сделает более честной запись на «красивые» и знаменательные даты, к чему стремятся многие пары, когда выбирают дату», — прокомментировал ранее инициативу глава Правительства Дмитрий Медведев.
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