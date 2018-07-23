Смотрите бурную реакцию бабушки на неожиданный приезд внучки

Женщина и подумать не могла, что встретит у своего порога дочь и внучку, которые живут в другой части страны.

Наверное, никто не ждет встречи с детьми так, как бабушки и дедушки. Ведь они относятся к своим внукам со всей любовью и нежностью и, в отличие от родителей, готовы их баловать постоянно. Но не всем удается постоянно видеться с внуками, часто дети и внуки живут в разных городах и странах.

Однажды мы вам показывали историю одной семьи, которая преодолела тысячи километров, чтобы сделать дедушке приятный сюрприз. Реакция мужчины была настолько трогательной, что ролик быстро набрал огромную популярность в Сети.

А сегодня мы вам покажем видео еще одной семьи, члены которой решили сделать подарок ко дню рождения бабушки. Видео записала и опубликовала на своем канале мама девочки, подписав, что они преодолели путь из Нью-Джерси до Флориды, чтобы сделать этот приятный сюрприз.

Когда женщина увидела на пороге своего дома внучку, ее счастью не было предела.

Она никак не ожидала такой встречи, поэтому не могла сдержать эмоций. Бабушка крепко обняла свою внучку и еще долго не могла осознать, что произошло.

Включайте видео, и вы увидите все своими глазами!