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Медведев обсудит разработку нацпроектов в сферах демографии и культуры
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Медведев обсудит разработку нацпроектов в сферах демографии и культуры 

ТАСС 5 часов назад
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в понедельник заседание президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.
"Участники заседания обсудят предложения по национальным проектам «Демография» и «Культура», — говорится в сообщении. В совещании примут участие вице-премьер — глава аппарата кабмина Константин Чуйченко, вице-премьеры Татьяна Голикова и Ольга Голодец, помощник президента Андрей Белоусов, глава Минтруда Максим Топилин, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр спорта Павел Колобков, министр культуры Владимир Мединский, министр просвещения Ольга Васильева и глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов.
Правительство, в соответствии с новым майским указом президента РФ Владимира Путина, должно разработать или скорректировать национальные проекты по 12 направлениям (помимо демографии и культуры, заявленных в сегодняшней повестке заседания, это также здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт). Готовые варианты нацпроектов должны быть внесены в правительство к 15 августа текущего года, а к 1 октября необходимо подготовить дорожные карты по их выполнению.
Как ранее заявила Татьяна Голикова, на реализацию нацпроекта «Демография» планируется заложить 3,6 трлн рублей (на период до 2024 года). Этот национальный проект, по ее словам, состоит из пяти частей: поддержка семей с целью увеличения рождаемости, развитие дошкольного образования, проект «Старшее поколение», а также федеральные проекты по формированию здорового образа жизни и физкультуре.
Совет при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам был образован в 2016 году для обеспечения взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов власти, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием страны и реализацией приоритетных проектов. Для решения текущих вопросов деятельности Совета был сформирован его президиум под руководством премьер-министра РФ. Медведев регулярно собирает заседания этой структуры, на предыдущем таком совещании, 16 июля, обсуждались будущие нацпроекты в сферах производительности труда и поддержки малого и среднего бизнеса.
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