Российский посол поможет ЯНАО наладить связи с канадскими провинциями

В воскресенье в Салехарде прошла встреча временно исполняющего обязанности губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова с чрезвычайными и полномочными послами РФ. По словам Дарчиева, канадские компании активно работают на Чукотке и Алтае

"Но есть серьезные политические препятствия, связанные с курсом и предыдущего правительства Канады, и нынешнего правительства. Тем не менее, даже в этих условиях канадцы подчеркивают, что Арктика — та область, в которой нужно взаимодействовать, поэтому это не столько вопрос, сколько предложение, если вы не будете возражать, я на всех уровнях Канады буду подчеркивать заинтересованность развития прямых связей. Тем более что связи на уровне провинций осуществлять существенно легче, чем на уровне федерального правительства", — сказал Дарчиев.

Он рассказал, как канадцы с гордостью говорили, что в канадской Арктике живет 120 тысяч человек, и с удивлением узнали, что в России за полярным кругом проживает более 2,5 миллиона человек. «В канадской Арктике никакой промышленности, ни хозяйственной деятельности нет. Для них также было открытием, что национальные языки мы изучаем», — отметил Дарчиев и подтвердил намерение содействовать развитию прямых связей между ЯНАО и регионами Канады.

Другие новости региона читайте здесь >>