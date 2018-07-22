Тунис и ОАЭ временно лишены права проводить международные турниры по дзюдо

Тунис и Объединенные Арабские Эмираты временно лишены права проводить международные турниры по дзюдо, в частности отменены соревнования серии Большого шлема в Абу-Даби , сообщает пресс-служба Международной федерации дзюдо (IJF).

В заявлении IJF указывается, что эти страны лишены права организовывать турниры из-за дискриминации спортсменов и отказа федераций Туниса и ОАЭ предоставить гарантии того, что дзюдоисты из всех государств будут выступать в равных условиях. — Даже принимая во внимание напряженную политическую ситуацию, мы уверены, что политика не должна отражаться на спорте, потому что спорт должен объединять, а не разъединять. Спорт должен быть выше конфликтов, воспитывая взаимное уважение и сотрудничество, — говорится в заявлении.