В Саратове у многодетной семьи из-за ливня частично обрушился дом

Саратове у семьи Кибиткиных, которые воспитывают четверых детей, произошёл сход грунта под домом, часть сооружения висит и держится лишь на одной балке, сообщили корреспонденту «АиФ-Саратов» пострадавшие.

Деревянный дом находится по адресу 1-ая речная, 44а, по словам Екатерины Кибиткиной они купили его на материнский капитал. «В дом проведён газ, мы опасаемся за жизнь своих детей. Нам очень нужна помощь», — поделилась Екатерина.

Все желающие помочь семье могут обратиться по телефону +7 (908) 545-09-57 (Екатерина).