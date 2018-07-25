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В Саратове у многодетной семьи из-за ливня частично обрушился дом
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В Саратове у многодетной семьи из-за ливня частично обрушился дом 

АиФ 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
В Саратове у семьи Кибиткиных, которые воспитывают четверых детей, произошёл сход грунта под домом, часть сооружения висит и держится лишь на одной балке, сообщили корреспонденту «АиФ-Саратов» пострадавшие.
Деревянный дом находится по адресу 1-ая речная, 44а, по словам Екатерины Кибиткиной они купили его на материнский капитал. «В дом проведён газ, мы опасаемся за жизнь своих детей. Нам очень нужна помощь», — поделилась Екатерина.
Все желающие помочь семье могут обратиться по телефону +7 (908) 545-09-57 (Екатерина).
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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