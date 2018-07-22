Сексуальная серфингистка порадовала своей фотографией

Американская серфингистка Татьяна Уэстон-Уэбб порадовала своих подписчиков в инстаграме новой сексуальной фотографией, сообщает "Советский спорт"

Девушка выложила фотографию, где она катается на доске для серфинга.

Спортсменка позирует в причудливой позе, которая подчеркивает накачанную фигуру.

Откровенный черный купальник не скрывает сексуальных форм серфингистки.

Фотографию уже оценили более 13 тыс. человек.

Ранее звезда серфинга шокировала пикантной фотосессией в бикини. Спортсменка в свой инстаграм выложила снимок, на котором позирует в открытом купальнике с серфом.