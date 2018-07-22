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Сексуальная серфингистка порадовала своей фотографией
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Сексуальная серфингистка порадовала своей фотографией 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Американская серфингистка Татьяна Уэстон-Уэбб порадовала своих подписчиков в инстаграме новой сексуальной фотографией, сообщает "Советский спорт".
Девушка выложила фотографию, где она катается на доске для серфинга.
Спортсменка позирует в причудливой позе, которая подчеркивает накачанную фигуру.
Откровенный черный купальник не скрывает сексуальных форм серфингистки.
Фотографию уже оценили более 13 тыс. человек.
Ранее звезда серфинга шокировала пикантной фотосессией в бикини. Спортсменка в свой инстаграм выложила снимок, на котором позирует в открытом купальнике с серфом.
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