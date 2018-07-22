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Евгения Медведева: «Орсер открыл для меня новый мир»
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Евгения Медведева: «Орсер открыл для меня новый мир» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева рассказала о работе с канадским специалистом Брайаном Орсером. По словам серебряного призера Олимпиады, этот тренер открыл для нее новый мир. Напомним, Медведева занимается в группе Орсера с этого межсезонья.
— Наступающий сезон будет для меня полон перемен. Я не хочу стоять на одном месте, а стараюсь максимально дополнить и преобразить тот образ, который у меня был, — отметила Медведева в интервью на шоу Dreams on Ice. — Брайан открыл для меня, наверное, абсолютно новый мир. Как присесть на ногу, куда конёк направить — я даже представить себе не могла, что так можно.
Продолжение интервью #evgeniamedvedeva #евгениямедведева #teamOrser
Публикация от Fan page of Team Orser (@team_orser) 22 Июл 2018 в 3:25 PDT
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