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Медведева: Орсер открыл для меня новый мир, даже не представляла, что так можно
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Медведева: Орсер открыл для меня новый мир, даже не представляла, что так можно 

Чемпионат.com 2 часа назад
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева рассказала о работе с канадским специалистом Брайаном Орсером, в группе которого она занимается с этого межсезонья.
«Наступающий сезон будет для меня полон перемен. Я не хочу стоять на одном месте, а стараюсь максимально дополнить и преобразить тот образ, который у меня был. Брайан открыл для меня, наверное, абсолютно новый мир. Как присесть на ногу, куда конёк направить — я даже представить себе не могла, что так можно», — сказала Медведева в интервью на шоу Dreams on Ice.
Посмотреть видео можно на странице фан-группы team-Orser в сети «Инстаграм».
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