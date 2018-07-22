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Из-за визита Медведева в Петрозаводске собралась огромная пробка
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Из-за визита Медведева в Петрозаводске собралась огромная пробка 

Карельские вести 4 часа назад
Два десятка грузовиков ждали проезда кортежа премьер-министра.
В группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовано видео большой пробки из грузовиков и фур в районе станции Шуйская. Автор ролика утверждает, что дорогу перекрыли из-за кортежа премьер-миинистра Дмитрия Медведева.
Напомним, Медведев прибыл в Петрозаводск в пятницу и провел совещание по развитию лесопромышленного комплекса. Также премьер встретился с губернатором Артуром Парфенчиковым и пообещал выделить деньги на строительство дороги в столице региона.
По столице Карелии председатель правительства перемещался в кортеже из 20 автомобилей.
По материалам: ptzgovorit.ru
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