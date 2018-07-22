Из-за визита Медведева в Петрозаводске собралась огромная пробка

Два десятка грузовиков ждали проезда кортежа премьер-министра

В группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовано видео большой пробки из грузовиков и фур в районе станции Шуйская. Автор ролика утверждает, что дорогу перекрыли из-за кортежа премьер-миинистра Дмитрия Медведева.

Напомним, Медведев прибыл в Петрозаводск в пятницу и провел совещание по развитию лесопромышленного комплекса. Также премьер встретился с губернатором Артуром Парфенчиковым и пообещал выделить деньги на строительство дороги в столице региона.