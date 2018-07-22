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Пьяный Дмитрий Медведев угнал машину под Саратовом
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Пьяный Дмитрий Медведев угнал машину под Саратовом 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Супруга угонщика утверждает, что он сел за руль без документов и в состоянии алкогольного опьянения.
О происшествии потерпевшая сообщила в социальной сети «Вконтакте». В группе «Типичный Балаково» Наталья Медведева сообщила, что в ночь с 21 на 22 июля ее супруг, с которым она месяц как не живет вместе, забрал со стоянки машину Nissan Serena.
Будучи сильно пьяным, как пишет женщина, Дмитрий Медведев (на фото) сел за руль без прав и без документов на машину. «Ранее вечером, с применением силы, забрал ключи от машины у своей супруги… Сейчас он также за рулём. На него подано заявление в прокуратуру и сняты побои. Уважаемые водители, будьте осторожны на дорогах нашего города..», — сообщает отчаявшаяся жительница Балаково.
Пользователи в комментариях уже отметили, что «от человека по фамилии Медведев и с именем Дмитрий — ничего хорошего не жди».
Фото: соцсети
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