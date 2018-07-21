Путин согласился сделать роскошный подарок приморцам

Президент Владимир Путин одобрил программу дополнительных мер поддержки Дальнего Востока, один из пунктов которой включает выплату в размере 150 тысяч рублей за рождение первого ребенка, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Ведомости»

Программа, в частности, включает ряд социальных мер: выплаты за рождение первого ребенка на Дальнем Востоке в размере 150 тысяч рублей, увеличение на 30% суммы материнского капитала по сравнению с остальной Россией , а также четырехкратный рост подъемных переезжающим на Дальний Восток — до 1 млн рублей.

Пособие за рождение первого ребенка будет увязано с проживанием на Дальнем Востоке — просто так приехать, получить его и уехать будет нельзя, пояснил вице-премьер Юрий Трутнев

Ранее сообщалось, что россияне продолжают уезжать с Дальнего Востока на «большую землю». Поменять вектор движения с оттока на приток не получается, признал на совещании в Кремле полпред президента Юрий Трутнев. Разворачивать людей будут с помощью денег. Из бюджета на дальневосточные программы будет выделено дополнительно 30 млрд рублей.