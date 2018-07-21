Замглавы Минспорта РФ высоко оценил уровень спортивной инфраструктуры в Пензенской области

В субботу Косилов и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев приняли участие в торжественной церемонии открытия IV летней Спартакиады молодежи России. Соревнования Спартакиады по 42 видам спорта проходят с 8 мая по 22 августа в 13 субъектах РФ. Состязания по 25 дисциплинам принимает Пензенская область.

"Не каждый регион может взяться за такое количество [дисциплин в рамках Спартакиады], это значит, что у вас есть прекрасная база… Я так полагаю, что вы на одном из первых мест в России по количеству спортивных сооружений, и вам это сыграет очень хорошую службу в ближайшее время. В майских указах президента написано, что необходимо (до 2024 года — прим. ТАСС) увеличить до 55% долю граждан, систематически занимающихся спортом и физической культурой. Фактически база для этого у вас уже есть", — отметил Косилов в ходе рабочей встречи с главой региона.

Белозерцев в свою очередь отметил, что проведение таких соревнований, как Спартакиада, имеет большое значение для региона. «Я думаю, что проведение таких соревнований в регионе даст толчок развитию спорта и привлечению как можно большего числа детей к разным видам спорта», — сказал он.

По данным на 2017 год, в регионе систематически занимаются спортом более 40% населения. Среди студентов и учащихся этот показатель превышает 90%, следует из отчета о результатах деятельности правительства Пензенской области за 2017 год. За три последних года число спортивных объектов в регионе увеличилось с 3811 до 4127. К крупнейшим спортивным сооружениям, которые принимают, в том числе, и соревнования летней Спартакиады, относятся дворец спорта «Буртасы», дворец единоборств «Воейков», дворец водного спорта «Сура» и другие объекты.