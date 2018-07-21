Звезда шоу «6 кадров» женилась на бизнесмене из Франции

Популярная российская актриса Екатерина Медведева , известная телезрителям благодаря участию в юмористическом шоу «6 кадров», женилась на предпринимателе из Франции по имени Гийом. Пара зарегистрировала брак в Париже, а венчание и празднование события состоялось в Москве

Звезда шоу «6 кадров» не часто радует поклонников подробными рассказами о своей личной жизни, однако для такого значимого события, как собственная свадьба, она решила сделать исключение. Впрочем, рассказать о произошедшем она решила только после того, как все праздненства завершились.

Ирина Медведева расписалась с избранником в Париже еще 5 июля, однако праздник они решили устроить в Москве. «Гийом мне сразу сказал, что у них традиция — праздновать свадьбу в стране невесты. К тому же, я узнала, что 95 процентов наших французских гостей не бывали в Москве. Так чем не повод?», — цитирует портал 7days.ru актрису.

Перед праздником возлюбленные обвенчались в Елоховском соборе. «Я всегда знала, что венчаться буду именно здесь. Когда побывала в соборе впервые, он поразил меня своей красотой и величием», — призналась Ирина Медведева.