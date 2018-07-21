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Звезда шоу «6 кадров» женилась на бизнесмене из Франции
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Звезда шоу «6 кадров» женилась на бизнесмене из Франции 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Популярная российская актриса Екатерина Медведева, известная телезрителям благодаря участию в юмористическом шоу «6 кадров», женилась на предпринимателе из Франции по имени Гийом. Пара зарегистрировала брак в Париже, а венчание и празднование события состоялось в Москве.
Звезда шоу «6 кадров» не часто радует поклонников подробными рассказами о своей личной жизни, однако для такого значимого события, как собственная свадьба, она решила сделать исключение. Впрочем, рассказать о произошедшем она решила только после того, как все праздненства завершились.
Ирина Медведева расписалась с избранником в Париже еще 5 июля, однако праздник они решили устроить в Москве. «Гийом мне сразу сказал, что у них традиция — праздновать свадьбу в стране невесты. К тому же, я узнала, что 95 процентов наших французских гостей не бывали в Москве. Так чем не повод?», — цитирует портал 7days.ru актрису.
Перед праздником возлюбленные обвенчались в Елоховском соборе. «Я всегда знала, что венчаться буду именно здесь. Когда побывала в соборе впервые, он поразил меня своей красотой и величием», — призналась Ирина Медведева.
Праздник, который молодожены закатили после этого, был выдержан в стиле России 1910-х годов. «Мы выбрали ресторан в истинно русском стиле. Мы хотели, чтобы гости были одеты в стиле уходящей царской эпохи», — отметила актриса. «Я очень хотела показать друзьям и родственникам Гийома русскую свадьбу, как мы умеем гулять», — подчеркнула она. Чтобы посмотреть на это и принять участие в празднике из Франции прибыли 35 гостей.
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