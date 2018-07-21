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Спортсменки сборной России по дзюдо тренируются в оренбургском Центре дзюдо
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Спортсменки сборной России по дзюдо тренируются в оренбургском Центре дзюдо 

АиФ-Оренбург 3 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
Как сообщает «Вестирама», с 16 по 26 июля девушки до 18 лет из сборной России по дзюдо тренируются в Оренбурге. Спортсменки и тренеры довольны условиями. Которые созданы для них в оренбурсгком Центре дзюдо. Гости хорошо отзываются о зале, гостинице и питании, которое ждало девушек-спортсменок в Оренбурге. Все это, по их словам, хорошо скажется на результатах тренировок.
Дзюдоистки проводят по две тренировки в день, на которых также присутствуют спортсменки из Оренбурга. Для них это возможность перенять опыт и повысить свой уровень. В оренбургской областной Федерации дзюдо подчеркивают, что такие сборы помогут поднять уровень подготовки спортсменов и даже вывести их на Олимпийские игры.
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