Возможно, Медведев задержится в Петрозаводске на несколько дней

Премьер-министр на выходные остался в республике.

По нашей информации, премьер-министр России Дмитрий Медведев вчера не уехал из Петрозаводска. Скорее всего, он задержится в столице Карелии на 2-3 дня.

Косвенно об этом говорит и тот факт, что на улицах в столице республики сейчас много полиции.