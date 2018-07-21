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Возможно, Медведев задержится в Петрозаводске на несколько дней
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Возможно, Медведев задержится в Петрозаводске на несколько дней 

Карельские вести 50 минут назад
Фото: Карельские вести
Премьер-министр на выходные остался в республике.
По нашей информации, премьер-министр России Дмитрий Медведев вчера не уехал из Петрозаводска. Скорее всего, он задержится в столице Карелии на 2-3 дня.
Косвенно об этом говорит и тот факт, что на улицах в столице республики сейчас много полиции.
Напомним, вчера Медведев прибыл в Петрозаводск и провел совещание по развитию лесопромышленного комплекса. Также премьер встретился с губернатором Артуром Парфенчиковым и пообещал выделить деньги на строительство дороги в столице региона.
По материалам: ptzgovorit.ru
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