Возможно, Медведев задержится в Петрозаводске на несколько дней 

Премьер-министр на выходные остался в республике.
По нашей информации, премьер-министр России Дмитрий Медведев вчера не уехал из Петрозаводска. Скорее всего, он задержится в столице Карелии на 2-3 дня.
Косвенно об этом говорит и тот факт, что на улицах в столице республики сейчас много полиции.
Напомним, вчера Медведев прибыл в Петрозаводск и провел совещание по развитию лесопромышленного комплекса. Также премьер встретился с губернатором Артуром Парфенчиковым и пообещал выделить деньги на строительство дороги в столице региона.
По материалам: ptzgovorit.ru