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Фигуристка Медведева рассыпалась в комплиментах канадскому тренеру
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Фигуристка Медведева рассыпалась в комплиментах канадскому тренеру 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Российская фигуристка Евгения Медведева, прекратившая сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе, рассказала об особенностях работы с канадцем Брайаном Орсером.
«Брайан открыл для меня, наверное, абсолютно новый мир: как присесть на ногу, куда направить конек. Я даже представить себе не могла, что так можно», — призналась Медведева в интервью шоу Dreams on Ice. Запись опубликована в Instagram.
Фигуристка сказала, что в наступающем сезоне многое для нее изменится. Она призналась, что не хочет стоять на месте и собирается «максимально дополнить, преобразить свой образ».
Ранее Медведева подверглась жесткой критике за интервью, в котором она после отъезда из России отметила дружелюбие канадцев, непривычное для россиянки. Она призналась, что в Канаде ей куда спокойнее, чем в России, и сказала, что русскоговорящих друзей у нее почти нет. Евгению назвали «спортивным диссидентом».
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