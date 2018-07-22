Фигуристка Медведева рассыпалась в комплиментах канадскому тренеру

«Брайан открыл для меня, наверное, абсолютно новый мир: как присесть на ногу, куда направить конек. Я даже представить себе не могла, что так можно», — призналась Медведева в интервью шоу Dreams on Ice. Запись опубликована в Instagram.

Фигуристка сказала, что в наступающем сезоне многое для нее изменится. Она призналась, что не хочет стоять на месте и собирается «максимально дополнить, преобразить свой образ».