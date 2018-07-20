Медведев выделил деньги на достройку улицы Сыктывкарской

Вы обращались с просьбой оказать помощь в реконструкции одного из объектов дорожного хозяйства. В преддверии сегодняшнего визита я подписал распоряжение Росавтодору о выделении из резервного фонда бюджету Карелии 83 млн 200 тысяч рублей на ввод в эксплуатацию объекта по ул. Сыктывкарской на участке от ул. Чкалова до Лесного проспекта,