Медведев выделил деньги на достройку улицы Сыктывкарской 

На строительство дороги выделено более 83 миллионов рублей. Глава правительства России Дмитрий Медведев на сегодняшней встрече с главой Карелии Артуром Парфенчиковым сообщил о выделении средств на социально значимый дорожный объект в Петрозаводске — дорогу, которая расположена в районе новой жилой застройки и обеспечивает подъезд к Перинатальному центру.
Вы обращались с просьбой оказать помощь в реконструкции одного из объектов дорожного хозяйства. В преддверии сегодняшнего визита я подписал распоряжение Росавтодору о выделении из резервного фонда бюджету Карелии 83 млн 200 тысяч рублей на ввод в эксплуатацию объекта по ул. Сыктывкарской на участке от ул. Чкалова до Лесного проспекта,
— сообщил Дмитрий Медведев. Его слова передает пресс-секретарь Парфенчикова Марина Кабатюк. По материалам: ptzgovorit.ru