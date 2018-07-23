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В Петрозаводске к ноябрю построят новую дорогу за 83,2 млн рублей
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В Петрозаводске к ноябрю построят новую дорогу за 83,2 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
Фото: Петрозаводск говорит
ПЕТРОЗАВОДСК, 23 июля. /ТАСС/. Строительство новой четырехполосной дороги в Петрозаводске, на которую из федерального бюджета выделено 83,2 млн рублей, планируется завершить к ноябрю. Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк.
20 июля в Петрозаводске премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой республики Артуром Парфенчиковым сообщил, что подписал распоряжение о выделении Росавтодору из Резервного фонда 83,2 млн рублей на строительство дороги по улице Сыктывкарской — на участке от улицы Чкалова до Лесного проспекта.
"К ноябрю здесь появится около одной тысячи метров качественного дорожного полотна. Сейчас идет укладка асфальтобетонного покрытия, устройство основания тротуара и обустройство газонов. Четырехполосная дорога шириной 15 м будет сдана с полным благоустройством. Здесь появятся пешеходные тротуары, разметка, дорожные знаки, светофорный объект и наружное освещение", — говорится в сообщении пресс-секретаря.
По данным Марины Кабатюк, госконтракт на разработку проектно-сметной документации был заключен еще в 2017 году в рамках федеральной целевой программы «Жилище». К настоящему времени выполнены работы по устройству основания дороги и ливневой канализации.
"Новая дорога имеет высокое социальное и инфраструктурное значение. Она расположена в районе новой жилой застройки и обеспечивает подъезд к перинатальному центру. С завершением работ пациенты, работники центра, а также автомобили скорой помощи получат комфортный доступ к медицинскому учреждению. Кроме того, появление важного объекта позволит значительно разгрузить транспортный поток в районе верхнего Чапаевского кольца", — написал на своей странице «ВКонтакте» глава республики Артур Парфенчиков.
По данным мэрии Петрозаводска, протяженность дорог в карельской столице составляет 312,9 км. Дорожное покрытие значительной части улиц, особенно в периферийных районах, остается в неудовлетворительном состоянии.
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