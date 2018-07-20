Кабмин выделил 83,2 млн рублей на новую дорогу в Петрозаводске

"Хочу вас проинформировать, я подписал распоряжение в преддверии визита в Карелию о выделении Росавтодору из Резервного фонда 83 млн 200 тыс. рублей для того, чтобы предоставить их бюджету республики Карелия по теме дорожной деятельности для того, чтобы обеспечить ввод в эксплуатацию объекта строительства по улице Сыктывкарской на участке от улицы Чкалова до Лесного проспекта в Петрозаводске", — сказал Медведев.

Глава республики сообщил премьеру о планах по развитию дорожной сети в Карелии. «Есть планы, чтобы к 2020 году, к 100-летию республики, уже 50% региональных дорог были в нормативном формате», — отметил Парфенчиков.

"Те планы, которые вы объявили, достаточно амбициозны, надеюсь, что их удастся воплотить в жизнь, в том числе с федеральной поддержкой", — отметил Медведев.