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Кабмин выделил 83,2 млн рублей на новую дорогу в Петрозаводске
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Кабмин выделил 83,2 млн рублей на новую дорогу в Петрозаводске 

ТАСС 43 минуты назад
ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июля. /ТАСС/. Правительство выделило дополнительно 83,2 млн рублей на строительство новой дороги в Петрозаводске. О том, что соответствующее распоряжение подписано, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой республики Артуром Парфенчиковым.
"Хочу вас проинформировать, я подписал распоряжение в преддверии визита в Карелию о выделении Росавтодору из Резервного фонда 83 млн 200 тыс. рублей для того, чтобы предоставить их бюджету республики Карелия по теме дорожной деятельности для того, чтобы обеспечить ввод в эксплуатацию объекта строительства по улице Сыктывкарской на участке от улицы Чкалова до Лесного проспекта в Петрозаводске", — сказал Медведев.
Глава республики сообщил премьеру о планах по развитию дорожной сети в Карелии. «Есть планы, чтобы к 2020 году, к 100-летию республики, уже 50% региональных дорог были в нормативном формате», — отметил Парфенчиков.
"Те планы, которые вы объявили, достаточно амбициозны, надеюсь, что их удастся воплотить в жизнь, в том числе с федеральной поддержкой", — отметил Медведев.
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