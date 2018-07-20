Правительство одобрило сокращение сроков выдачи сертификата на маткапитал

"Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона „О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей“ (в части сокращения сроков принятия решения о выдаче либо об отказе в выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал)» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Как ранее сообщала пресс-служба кабмина, законопроектом, в частности, предлагается сократить сроки принятия решения о выдаче сертификата с одного месяца до 15 дней с даты приема соответствующего заявления.

Также, как ранее сообщалось на сайте, этим законопроектом предлагается сократить сроки проверки достоверности представляемых гражданами сведений, необходимых для принятия решений о дополнительных мерах государственной поддержки семей с детьми, с 14 до пяти дней.

Отмечается, что принятие и реализация законопроекта позволят повысить качество предоставления государственной услуги.