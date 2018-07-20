Ещё
Правительство одобрило сокращение сроков выдачи сертификата на маткапитал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство одобрило сокращение сроков выдачи сертификата на маткапитал 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект, предлагающий сократить вдвое срок принятия решения о выдаче сертификата на материнский капитал, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона „О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей“ (в части сокращения сроков принятия решения о выдаче либо об отказе в выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал)» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.
Как ранее сообщала пресс-служба кабмина, законопроектом, в частности, предлагается сократить сроки принятия решения о выдаче сертификата с одного месяца до 15 дней с даты приема соответствующего заявления.
Также, как ранее сообщалось на сайте, этим законопроектом предлагается сократить сроки проверки достоверности представляемых гражданами сведений, необходимых для принятия решений о дополнительных мерах государственной поддержки семей с детьми, с 14 до пяти дней.
Отмечается, что принятие и реализация законопроекта позволят повысить качество предоставления государственной услуги.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста736
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры96
Фото кабинета Медведева удивило россиян101
Умерла Мария Спивак7
Караченцова попросили забрать жену из психушки61
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение