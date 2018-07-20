«Локомотив» отказался отдать в аренду вратаря Медведева

«У Медведева было два предложения об аренде от российских клубов верхней части турнирной таблицы РФПЛ, однако «Локомотив» футболиста в аренду не отпустил. Руководство аргументировало это тем, что «Локо» рассчитывает на игрока», — сказал Талаев в беседе с корреспондентом Sport24.ru Алиной Матинян

Медведев перешел в «Локомотив» летом прошлого года. За сезон он провел лишь два матча за железнодорожников во всех турнирах.