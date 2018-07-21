Агент: «Локомотив» отказался отпускать Медведева в аренду" 

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы вратаря «Локомотива» Никиты Медведева, рассказал, что московский клуб отказался отпустить футболиста в аренду.
"У Медведева было два предложения об аренде от российских клубов верхней части турнирной таблицы РФПЛ, однако «Локомотив» футболиста в аренду не отпустил. Руководство аргументировало это тем, что «Локо» рассчитывает на игрока», — сказал Талаев.
Медведев перешел в «Локомотив» летом прошлого года. За сезон он провел лишь два матча за «железнодорожников» во всех турнирах.