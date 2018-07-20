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Мобильный офис ПФР побывал в поселке Каменномостский
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Мобильный офис ПФР побывал в поселке Каменномостский 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
Очередной, пятый за текущий месяц, выезд мобильной клиентской службы Отделения ПФР по Адыгее состоялся в поселке Каменномостском Майкопского района.
В основном, местных жителей волновали вопросы, касающиеся пенсионного обеспечения: оформления документов для назначения пенсии, смены способа выплаты пенсии, уточнения стажа работы и заработка.
«Вместе с тем, сотрудник районного УПФР проконсультировала граждан по вопросам, касающимся программы материнского (семейного) капитала, в частности, возможности использования средств на ежемесячные выплаты и дошкольное образование детей», сообщили в пресс-службе ПФР по Адыгее.
Всего в ходе приема были приняты 14 граждан, не имевших возможности посетить районное управление ПФР. Каждому посетителю мобильной приемной ПФР была оказана необходимая помощь и предоставлена запрашиваемая документация.
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