Мобильный офис ПФР побывал в поселке Каменномостский

Очередной, пятый за текущий месяц, выезд мобильной клиентской службы Отделения ПФР по Адыгее состоялся в поселке Каменномостском Майкопского района.

В основном, местных жителей волновали вопросы, касающиеся пенсионного обеспечения: оформления документов для назначения пенсии, смены способа выплаты пенсии, уточнения стажа работы и заработка.

«Вместе с тем, сотрудник районного УПФР проконсультировала граждан по вопросам, касающимся программы материнского (семейного) капитала, в частности, возможности использования средств на ежемесячные выплаты и дошкольное образование детей», сообщили в пресс-службе ПФР по Адыгее.

Всего в ходе приема были приняты 14 граждан, не имевших возможности посетить районное управление ПФР. Каждому посетителю мобильной приемной ПФР была оказана необходимая помощь и предоставлена запрашиваемая документация.