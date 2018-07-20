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Дмитрий Медведев: на экспорт идет больше древесины, чем готовой продукции
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Дмитрий Медведев: на экспорт идет больше древесины, чем готовой продукции 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в карельскую столицу около полудня. В аэропорту «Бесовец» он познакомился с проектом строительства нового аэровокзального комплекса. Затем посетил завод по производству ориентированно-стружечных плит ДОК «Калевала» и провел в карельском правительстве совещание по вопросам развития лесопромышленного комплекса, передает корреспондент «ФедералПресс».
По словам премьера, одна из важнейших задач отрасли — соблюдение баланса между использованием леса и его сохранением. Медведев посетовал на недостаточную эффективность борьбы с незаконными рубками, а также заявил о необходимости развития деревоперерабатывающей промышленности. Как рассказал премьер, на экспорт идет больше древесины, чем готовой продукции, а темпы роста деревообработки не соответствуют потенциалу отрасли. «Ситуацию можно поменять за счет запуска новых производств и модернизации существующих. Вот мы побывали на заводе ДОК «Калевала» осенью прошлого года там изменили технологию производства, реализуя проект по расширению мощностей. Солидное производство. Таких предприятий должно быть больше», — отметил председатель правительства. Как ранее писал «ФедералПресс», в Петрозаводске, когда стало известно о визите Медведева, в срочном порядке начался ремонт дороги, ведущей к заводу ДОК «Калевала».
Фото: Артур Парфенчиков
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