В Петрозаводске сняли на видео гигантский кортеж Дмитрия Медведева

На видеозаписи с камеры наблюдения, расположенной на одной из домов около перекрестка, видно, как сначала проезжает две машины ДПС , затем два черных седана, черный внедорожник, черный седан, черный внедорожник и два черных микроавтобуса, черный седан, белый микроавтобус, синий микроавтобус, белый микроавтобус, внедорожник, черный и серебряный микроавтобусы, а затем машины скорой помощи и ДПС, белый микроавтобус и замыкает колонну машина ДПС. Всего 20 автомобилей.

Для проезда кортежа были перекрыты улицы, по которым двигалась процессия. Встали троллейбусы, автобусы, легковые автомобили. Пешеходам не разрешали переходить дороги.