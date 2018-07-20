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В Петрозаводске сняли на видео гигантский кортеж Дмитрия Медведева
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В Петрозаводске сняли на видео гигантский кортеж Дмитрия Медведева 

Газета.Ru 1 час назад
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу посетил Петрозаводск (Республика Карелия), кортеж главы правительства во время передвижения по городу насчитывал 20 автомобилей. Видеозапись проезда премьер-министра опубликовало издание "Петрозаводск говорит".
На видеозаписи с камеры наблюдения, расположенной на одной из домов около перекрестка, видно, как сначала проезжает две машины ДПС, затем два черных седана, черный внедорожник, черный седан, черный внедорожник и два черных микроавтобуса, черный седан, белый микроавтобус, синий микроавтобус, белый микроавтобус, внедорожник, черный и серебряный микроавтобусы, а затем машины скорой помощи и ДПС, белый микроавтобус и замыкает колонну машина ДПС. Всего 20 автомобилей.
Для проезда кортежа были перекрыты улицы, по которым двигалась процессия. Встали троллейбусы, автобусы, легковые автомобили. Пешеходам не разрешали переходить дороги.
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