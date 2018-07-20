Мечта стать олимпийским чемпионом и белковая диета: все о спортивной гимнастике в Ижевске

IZHLIFE продолжает рассказывать о детских секциях в Ижевске . В прошлых номерах мы рассказали о художественной гимнастике, тхэквондо, биатлоне, футболе и других видах спорта. Новый выпуск рубрики Ижевск спортивный посвящаем спортивной гимнастике.

Из-за гимнастики не хожу в Макдональдс

14-летний Николай Замастьянов занимается гимнастикой с 4 лет тогда мама предложила мальчику попробовать свои силы, и он согласился. Теперь Коля не представляет себя в другом виде спорта.

Я занимаюсь 6 дней в неделю по 3,5 часаУ меня уже первый взрослый разряд, впереди кандидат в мастера спорта. Хочу дойти до мастера спорта, мечтаю же об Олимпийских играх. Конечно, для этого надо много работать Николай Замастьянов, гимнаст

Ради ежедневных тренировок парень часто отказывается от прогулок с друзьями. Кроме того, серьезно следит за питанием.

Бывает, ребята идут в Макдональдс, а мне нельзя фастфуд, поэтому отказываюсь. Вообще, много есть нельзя появится лишний вес, заниматься станет сложнее. А вот мышцы нужно наращивать, поэтому я на белковой диете. Хочется иногда чипсов, но спорт важнее, твердо говорит мальчик. Каникул тоже нет. В июле у нас тренировок не бывает, но и тогда не отдыхаем ходим в зал, чтобы форму не потерять, к тому же есть элементы, которые нужно тренировать постоянно. Поэтому я готов проводить больше времени в спортивном зале.

Спортивная гимнастика основа всех видов спорта. Если ребенок решит оставить этот вид, он с легкостью сможет перейти в любой другой Я хотел кубиков на животе

Мише Коротких всего 8 лет, но его день расписан по минутам: кроме учебы в школе, Миша занимается шахматами, плавает в бассейне и играет в футбол. Но любимым видом спорта для него остается спортивная гимнастика.

Пришел в гимнастику, так как хотел, чтобы у меня появились кубики на животе, а так я был бы худеньким. Увидел по телевизору спортсменов, и мне захотелось тоже заниматься, говорит Миша.

Чтобы энергии хватало на все увлечения, Миша следует важному правилу спать не меньше 8 часов в сутки. Еще одно правило Миша не ест вредную еду Я хочу когда-нибудь стать тренером по спортивной гимнастике и получить разряд мастер спорта. Поэтому тренируюсь 5 раз в неделю, даже с друзьями иногда не гуляю из-за тренировок Михаил Коротких, гимнаст Подтянутое тело и крепкие кости

Занятия спортивной гимнастикой укрепляют детские мышцы, развивают дыхательную и сердечно-сосудистую систему, ловкость и координацию движений. Причем на занятиях задействуются все группы мышц, так что у гимнастов качается все тело, все они выглядят стройными и подтянутыми. Кроме того, регулярные нагрузки на тело укрепляют кости и суставы, а это хорошая профилактика травматизма.

Фото: предоставлено Комплескной спортивной школой Ижевска Мастер спорта в 16 лет Приводить детей в спортивную гимнастику рекомендуется в 4-5 лет. Именно в этом возрасте хорошо развивается гибкость, координация движений, скорость реакции. Начинают с 2-3 занятий в неделю, потом их число увеличивают до 6. Если ребенок заинтересуется спортом, то уже через два года можно получить юношеский разряд.

Спортивная гимнастика имеет три юношеских разряда, три взрослых разряда и три мастерских разряда. Первый разряд третий юношеский можно получить через два года с начала занятий, в 7 лет, а мастером спорта международного класса можно стать в шестнадцать. То есть, за 9-10 лет гимнасты проходят полностью карьерную лестницу в этом спорте. Конечно, все это при условии, что сам спортсмен соблюдает режим тренировок и работает на совесть Виталий Яковлев , тренер по спортивной гимнастике Комплексной спортивной школы Ижевска

Прийти в спорт можно и позже, например, в 8 лет. Но добиться результатов будет сложнее.

Если не начать заниматься с раннего детского возраста, в профессиональный спорт попасть трудно, но можно если позволяют физические данные. А чтобы догнать ровесников, придется очень много и усердно тренироваться, добавляет Виталий Яковлев.

Слишком высоким гимнастам трудно справиться со своим ростом Травмоопасность

Спортивная гимнастика выглядит наиболее травмоопасным видом спорта. Но это не так: прежде, чем гимнаст выполнит тот или иной элемент, упражнение разбивается на несколько более мелких и простых составляющих. И только после того, как каждая деталь элемента будет отточена и доведена до автоматизма, выполняется само упражнение. Постепенно выполнение всех элементов становится легким и естественным.

Проблемы могут возникнуть с возрастом. Если в юности такие занятия прибавляют здоровье, то во взрослом возрасте это дополнительная нагрузка на суставы, позвоночник, возможны ситуативные травмы (растяжения, разрывы связок, переломы, сотрясения мозга и т.д.).

Но если тренер грамотно подходит к обучению, а спортсмен выполняет рекомендации и в зале соблюдены условия, то риск травм минимальный, отмечает тренер.

Фото: предоставлено Комплексной спортивной школой Ижевска Где обучают спортивной гимнастике?

Комплексная спортивная школа

Зачисляют только мальчиков с 7 лет. С 4-5 лет занятия проводятся в платных абонементных группах Адрес: ул. Советская, 35 Телефон: 68-16-22 Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа

Зачисляют девочек и мальчиков с 3 лет в абонементные группы, с 7 лет бюджет. Адрес: ул. Молодежная, 28 Телефон: 36-35-31 Цена вопроса:

Абонементные группы от 240 рублей за занятие

Гимнастический купальник от 1000 рублей

Чешки от 1700 рублей

Накладки от 650 рублей

Фиксаторы запястья от 1900 рублей

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