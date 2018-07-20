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Около 600 человек переехали на Дальний Восток по программе трудовой мобильности
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Около 600 человек переехали на Дальний Восток по программе трудовой мобильности 

Дальний Восток 45 минут назад
Фото: Дальний Восток
Об этом в пятницу в ходе круглого стола «Развитие человеческого капитала на Дальнем Востоке: проблемы и решения» сообщил министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.
«Программа трудовой мобильности работает с 2015 года. Семь регионов ДФО в ней участвуют, со следующего года будут все девять регионов. Порядка 600 человек по этой программе переехали на Дальний Восток, больше половины из них — в 2017 году», — сказал Козлов.
Он напомнил, что все переезжающие по программе получают 225 тыс. рублей помощи на переезд. Из них 150 тыс. выделяют из федерального бюджета, оставшиеся 75 — из региональных источников.
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