Медведев обновил состав оргкомитета ЭКСПО-2025 

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев распоряжением правительства РФ обновил состав организационного комитета по поддержке выдвижения Екатеринбурга в качестве города-кандидата на право проведения в 2025 году Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025.
Согласно тексту опубликованного на официальном портале правовой информации документа, председателем оргкомитета назначен первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.
Из состава оргкомитета выведена Светлана Сагайдак, до недавнего времени возглавлявшая заявочный комитет ЭКСПО-2025. В то же время в перечне членов оргкомитета уточнена должность Александра Чернова. Теперь он официально значится как генеральный директор заявочного комитета ЭКСПО-2025. С июня 2017 года вице-президент по внешним коммуникациям фонда «Сколково» Чернов в качестве члена Оргкомитета участвовал в продвижении заявки Екатеринбурга.
Оргкомитет помимо Сагайдак покинули статс-секретарь — замминистра образования и науки Павел Зенькович и бывшая замминистра сельского хозяйства Елена Астраханцева.
Тема российской заявки — «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений». Российский оргкомитет ЭКСПО-2025 ранее подготовил концепцию «Умного города», который будет создан с применением передовых технологий на месте проведения выставки. Конкурентами Екатеринбурга являются Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).
Победитель будет выбран в ходе 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного выставочного бюро в ноябре 2018 года. ЭКСПО-2025 планируется провести в период со 2 мая по 2 ноября 2025 года.