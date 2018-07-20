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В ГД предлагают проверить порядок выплат одиноким отцам материнского капитала
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В ГД предлагают проверить порядок выплат одиноким отцам материнского капитала 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Оксана Бондарь заявила, что считает нужным проверить работу органов по выдаче одиноким отцам материнского капитала.
Слова заместителя председателя комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Оксаны Бондарь приводит агентство городских новостей «Москва».
Парламентарий уверена, что властям необходимо проверить качество работы органов по обработке заявлений отцов-одиночек на получение материнского капитала.
«Я буквально только приехала из региона, когда получила подобное обращение. Отец развелся, маму лишили родительских прав. И вторая у него такая же история была. А третья — мама просто бросила их и ушла, но еще лишения (родительских прав — прим. Sobesednik.ru) не произошло. Я приложу все усилия, чтобы решить этот вопрос», — объявила парламентарий.
ИД «Собеседник»: последние новости
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