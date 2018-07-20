В ГД предлагают проверить порядок выплат одиноким отцам материнского капитала 

Оксана Бондарь заявила, что считает нужным проверить работу органов по выдаче одиноким отцам материнского капитала.
Слова заместителя председателя комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Оксаны Бондарь приводит агентство городских новостей «Москва».
Парламентарий уверена, что властям необходимо проверить качество работы органов по обработке заявлений отцов-одиночек на получение материнского капитала.
«Я буквально только приехала из региона, когда получила подобное обращение. Отец развелся, маму лишили родительских прав. И вторая у него такая же история была. А третья — мама просто бросила их и ушла, но еще лишения (родительских прав — прим. Sobesednik.ru) не произошло. Я приложу все усилия, чтобы решить этот вопрос», — объявила парламентарий.