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Отцовский капитал?
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Отцовский капитал? 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Депутаты рассматривают возможность выдачи материнского капитала отцам.
В Госдуме обсудили возможность получения отцами материнского капитала. Об этом рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока и депутат от «Единой России» Оксана Бондарь. Она также заявила, что рассмотреть такую возможность просят мужчины, самостоятельно воспитывающие детей.
— В настоящее время поступают обращения отцов, которые сами воспитывают своих детей. Нужно изучить обращения на предмет того, насколько эти заявления удовлетворяются, — отметила Бондарь.
Также депутат заявила, что существует случаи, когда такие обращения рассматриваются в индивидуальном порядке, и отцы получают материнский капитал.
— Я только приехала из региона, когда получила подобное обращение. Ситуация была такой: отец развелся, маму лишили родительских прав. И вторая история такая же. А третья — мама просто бросила отца и ушла. Я приложу все усилия, чтобы решить этот вопрос, — добавила Оксана Бондарь.
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