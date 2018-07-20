Отцовский капитал?

Депутаты рассматривают возможность выдачи материнского капитала отцам.

Госдуме обсудили возможность получения отцами материнского капитала. Об этом рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока и депутат от «Единой России» Оксана Бондарь . Она также заявила, что рассмотреть такую возможность просят мужчины, самостоятельно воспитывающие детей.

— В настоящее время поступают обращения отцов, которые сами воспитывают своих детей. Нужно изучить обращения на предмет того, насколько эти заявления удовлетворяются, — отметила Бондарь.

Также депутат заявила, что существует случаи, когда такие обращения рассматриваются в индивидуальном порядке, и отцы получают материнский капитал.

— Я только приехала из региона, когда получила подобное обращение. Ситуация была такой: отец развелся, маму лишили родительских прав. И вторая история такая же. А третья — мама просто бросила отца и ушла. Я приложу все усилия, чтобы решить этот вопрос, — добавила Оксана Бондарь.