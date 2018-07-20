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«Демографию» доработают
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«Демографию» доработают 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
До 15 августа правительство планирует согласовать и доработать национальный проект «Демография», передает "Интерфакс".
Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
По словам Голиковой, нацпроект «Демография» рассчитан на шесть лет, его финансирование на этот срок предварительно планируется в размере 3,6 триллион рублей.
В проект войдет целый комплекс мероприятий по поддержке рождаемости, снижению смертности и улучшению диагностики заболеваний, строительству яслей, а также комплексная социальная и медицинская помощь пожилым людям, а также мероприятия в области здорового образа жизни.
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