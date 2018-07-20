«Демографию» доработают

До 15 августа правительство планирует согласовать и доработать национальный проект «Демография», передает "Интерфакс"

По словам Голиковой, нацпроект «Демография» рассчитан на шесть лет, его финансирование на этот срок предварительно планируется в размере 3,6 триллион рублей.

В проект войдет целый комплекс мероприятий по поддержке рождаемости, снижению смертности и улучшению диагностики заболеваний, строительству яслей, а также комплексная социальная и медицинская помощь пожилым людям, а также мероприятия в области здорового образа жизни.