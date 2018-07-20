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Россиянин озолотился из-за ржавчины на китайском авто
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Россиянин озолотился из-за ржавчины на китайском авто 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Компания Geely наотрез отказывалась вернуть владельцу стоимость нового авто, который начал ржаветь еще находясь на гарантии.
Житель Перми приобрел модель китайского производителя Geely в 2014 году. Через три года, когда машина была на гарантии, на кузове образовалась коррозия. Дилер, к которому автомобилист привез ржавеющее авто, согласился закрасить ржавчину. Однако это оказалось лишь временной мерой — через некоторое время коррозия снова появилась.
Автовладелец решил вернуть сумму, которую заплатил за некачественную китайскую машину, и обратился в ООО «Джили-Моторс». Производитель его просьбу не удовлетворил.
Тогда мужчина подал на компанию в районный суд и выиграл дело. Представители Geely попытались оспорить решение в Пермском краевом суде, но и там судья стал на сторону покупателя.
В решении суда говорится, что ООО «Джили-Моторс» обязано выплатить истцу стоимость автомобиля в размере 715 950 рублей, разницу в цене — 123 050 рублей, компенсацию морального вреда — 10 000 рублей, неустойку — 250 000 рублей и штраф — 100 000 рублей. В результате сумма выплат составила 1,2 млн рублей.
Фото: Shutterstock / VOSTOCK Photo
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