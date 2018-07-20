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На Универсиаде-2019 в Красноярске могут ввести паспорта болельщиков
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На Универсиаде-2019 в Красноярске могут ввести паспорта болельщиков 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
На Универсиаде, которая состоится в марте 2019 года в Красноярске, могут ввести паспорта болельщиков. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на президента Владимира Путина.
«Мы вчера с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым) это обсуждали, это возможно и целесообразно. Будем делать», — цитирует издание главу государства.
К слову, с такой просьбой в президенту обратилась вице-премьер Ольга Голодец. Он предложила распространить технологию Fan ID не только на Универсиаде, но и на других массовых спортивных и культурных мероприятиях в России.
Паспорта болельщиков облегчат въезд в страну иностранцам, что показал опыт проведения ЧМ по футболу. Будут ли вводить подобную меру для россиян, будет зависеть от регламента.
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