На Универсиаде-2019 в Красноярске могут ввести паспорта болельщиков

На Универсиаде, которая состоится в марте 2019 года в Красноярске , могут ввести паспорта болельщиков. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на президента Владимира Путина.

«Мы вчера с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым) это обсуждали, это возможно и целесообразно. Будем делать», — цитирует издание главу государства.

К слову, с такой просьбой в президенту обратилась вице-премьер Ольга Голодец . Он предложила распространить технологию Fan ID не только на Универсиаде, но и на других массовых спортивных и культурных мероприятиях в России

Паспорта болельщиков облегчат въезд в страну иностранцам, что показал опыт проведения ЧМ по футболу. Будут ли вводить подобную меру для россиян, будет зависеть от регламента.