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10 многодетных семей Дзержинского получат земельные участки в Раменском районе
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10 многодетных семей Дзержинского получат земельные участки в Раменском районе 

Газета.Ru 4 часа назад
Десять многодетных семей из подмосковного Дзержинского получат земельные участки в деревне Раменского района, передает РИАМО.
Глава горокруга Виталий Панаморенко подписал соответствующее постановление, сообщается на сайте администрации муниципалитета.
"С 2015 года мы выдаем земельные участки нашим многодетным семьям. Ранее участки были выделены в Шатуре и Озерах — городе-побратиме. В этот раз мы обратились в региональное правительство, и министерство имущественных отношений нашло землю в деревне Кузнецово Раменского района, где нам предоставили 60 участков. На основании полученных постановлений многодетные семьи получат в собственность участки площадью 10 соток. Я думаю, что это хороший фундамент для наших семей", — сказал Панаморенко.
Программа по предоставлению земли в собственность многодетным семьям, проживающих в Дзержинском, действует не первый год. Порядка 50 многодетных семей города уже обеспечены земельными участками. Реализация программы будет продолжена.
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