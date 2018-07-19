В Саратове дочь отправила мать в психбольницу ради квартиры

Саратове пенсионерка Мария Мишустина утверждает, что родная дочь Татьяна упекла ее в психушку. Однако бабушку пытается спасти ее внучка Ольга, которая считает, что старушку отдали в психбольницу с одной целью ‐ завладеть ее квартирой.

Внучка Ольга пришла в клинику к бабушке, чтобы от ее имени написать заявление о том, что она не сумасшедшая и не желает здесь больше находиться. Попутно с этим заявлением внучка написала письмо в прокуратуру

Конфликт с бабушкой и ее недвижимостью длится уже много лет. В ее двушке живут сразу четыре человека. Сама бабушка, ее дочь, внучка Оксана и ее ребенок. Оксана говорит, что после смерти отца, часть квартиры перешла ей. А вот оставшуюся часть пенсионерка хотела также переписать на любимую внучку. Такой исход, по словам женщины, совсем не устроил дочь Татьяну.

Внучка говорит, что Татьяна много раз хотела выжить ее из квартиры, пытаясь навесить на нее ярлыки «алкоголичка», «хулиганка» и так далее, но не получилось. Оксана не пьет, работает в детском садике и ухаживает за бабушкой. Внучка говорит, что Татьяна оформила доверенность на получение пенсии для ухода за инвалидом, вот только лекарств не покупала, появлялась у бабушки раз в месяц и даже била ее. Врачи зафиксировали кровоподтеки.

После того, как бабушку все же выписали из психбольницы, за ней приехала «любимая» дочь со своим сыном. Старушка была готова вернуться обратно к врачам, лишь бы не ехать домой к родственникам.

В итоге бабушку все же затолкали в машину и увезли домой, вероятно, для того, чтобы начать оформление ее недееспособности. А когда внучка пыталась навестить старушку, сын Татьяны запретил подходить к двери.

Юристы считают, что у бабушки есть выход. Ей надо просто обратиться в полицию с грамотным заявлением.

«Следует учитывать волю бабушки, которая совершенно адекватная и не признана недееспособной. Если она хочет лишить дочь наследства, она имеет право обратиться в правоохранительные органы и зафиксировать те обстоятельства, что ее дочь ненадлежаще ухаживает за ней», — отметила Ольга Немцева, адвокат правового центра «Человек и Закон».

В ближайшее время суд будет рассматривать дело о признании или не признании бабушки недееспособоной. Так будет поставлена точка в многолетнем конфликте враждующих родственников.