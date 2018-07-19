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В библиотеке № 121 Южнопортового определили топ-5 книг за неделю
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В библиотеке № 121 Южнопортового определили топ-5 книг за неделю 

Управа Южнопортового района 31 минуту назад
Фото: Управа Южнопортового района
Сотрудники библиотеки № 121 района Южнопортовый определили пятерку самых популярных у читателей книг за прошедшие семь дней. Об этом сообщил руководитель связей с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков.
— Дайджест читательских предпочтений за неделю в библиотеке № 121 следующий: «Танцующая на гребне волны» (Карен Уайт), «Сильнее страха» (Марк Леви), «Зулейха открывает глаза» (Гузель Яхина), «Бабий ветер» (Дина Рубина) и «Жила-была одна семья» (Лариса Райт). Все эти книги доступны нашим читателям, — уточнил Тепляков.
Напомним, что отделения библиотеки № 121 находятся по адресам: улица Трофимова, дом 15 и улица Петра Романова, дом 6. (ис)
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