В библиотеке № 121 Южнопортового определили топ-5 книг за неделю

Сотрудники библиотеки № 121 района Южнопортовый определили пятерку самых популярных у читателей книг за прошедшие семь дней. Об этом сообщил руководитель связей с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков.

— Дайджест читательских предпочтений за неделю в библиотеке № 121 следующий: «Танцующая на гребне волны» (Карен Уайт), «Сильнее страха» ( Марк Леви ), «Зулейха открывает глаза» ( Гузель Яхина ), «Бабий ветер» (Дина Рубина) и «Жила-была одна семья» (Лариса Райт). Все эти книги доступны нашим читателям, — уточнил Тепляков.

Напомним, что отделения библиотеки № 121 находятся по адресам: улица Трофимова, дом 15 и улица Петра Романова, дом 6. (ис)