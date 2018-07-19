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Объявлен шорт-лист конкурса на лучший волонтерский проект в библиотеке
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Объявлен шорт-лист конкурса на лучший волонтерский проект в библиотеке 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Объявлен шорт-лист конкурса «Лучший молодежный волонтерский проект в библиотеке», сообщает пресс-служба Года добровольца (волонтера). Шорт-лист опубликован на сайте Российской государственной библиотеки для молодёжи.
Самыми активными на конкурсе стали Московская, Белгородская и Новосибирская области. Заявки направили библиотеки и специализированные центры разного уровня и тематики, в том числе федеральные, региональные сельские, университетские, школьные, авторские, инклюзивные и другие.
Финалистами конкурса стали инициативы, направленные на развитие культурного, экологического, краеведческого, профоориентационного направлений. Участники предложили реализовать в библиотеках различные форматы, интересные для молодежи: литературный бал, разговорный клуб, интерактивная игра, флешмоб и другие.
Конкурс проводится Российской государственной библиотекой для молодежи при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российской библиотечной ассоциации и Ассоциации волонтерских центров в рамках Года добровольца в России.
Всего на конкурс поступило более 350 заявок из 63 регионов России. Среди них уже реализованные инициативы, идеи и программы культурного добровольчества.
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