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Олимпийский чемпион Траньков заявил, что смерть фигуриста Тена опустошила его
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Олимпийский чемпион Траньков заявил, что смерть фигуриста Тена опустошила его 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 19 июля. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков заявил, что новость о смерти казахстанского фигуриста Дениса Тена опустошила его и заставила расплакаться. Об этом Траньков написал на своей странице в Instagram.
Тен скончался в четверг в Алма-Ате в возрасте 25 лет. Причиной смерти послужило ножевое ранение, полученное спортсменом в стычке с грабителями.
"Как же так? Почему бог забирает лучших из нас, самых талантливых и таких молодых. Дениска, наш любимый товарищ, наш друг. Такой честный, такой искренний", — написал Траньков.
"Кроме слез ничего нет. Пустота", — добавил двукратный олимпийский чемпион.
Тен является бронзовым призером зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Также он становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.
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