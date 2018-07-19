Олимпийский чемпион Траньков заявил, что смерть фигуриста Тена опустошила его

ТАСС , 19 июля. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков заявил, что новость о смерти казахстанского фигуриста Дениса Тена опустошила его и заставила расплакаться. Об этом Траньков написал на своей странице в Instagram.

Тен скончался в четверг в Алма-Ате в возрасте 25 лет. Причиной смерти послужило ножевое ранение, полученное спортсменом в стычке с грабителями.

"Как же так? Почему бог забирает лучших из нас, самых талантливых и таких молодых. Дениска, наш любимый товарищ, наш друг. Такой честный, такой искренний", — написал Траньков.

"Кроме слез ничего нет. Пустота", — добавил двукратный олимпийский чемпион.