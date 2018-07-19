Медведев назначил новых сопредседателей ряда межправкомиссий 

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил новых сопредседателей в нескольких межправительственных комиссиях, а также представителя в Деловом совете БРИКС, следует из документов, опубликованных на официальном портале правовой информации.
Так, вице-премьер Юрий Борисов стал председателем российской части российско-иракской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. На этом посту он сменил главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Глава Минкавказа Сергей Чеботарев назначен сопредседателем российско-кувейтской межправкомиссии вместо экс-министра по Дальнему Востоку Александра Галушки.
Сопредседателем межправительственной комиссии России и Молдавии вместо Рогозина стал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Министр юстиции Александр Коновалов назначен сопредседаталем российско-ирландского межправкомитета по развитию делового сотрудничества. Бывший замминистра юстиции Максим Травников освобождён от должности.
Представителем России в Деловом совете БРИКС до 31 декабря 2018 года назначен председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов. На этом посту он сменил экс-главу ВЭБ Игоря Горькова.