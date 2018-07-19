Занятия по информационным технологиям для пенсионеров проходят в «Путевой библиотеке»

В библиотеке №64 Алтуфьевского района в рамках проекта «Московское долголетие» организованы бесплатные занятия по информационным технологиям для пенсионеров. Об этом сообщили в филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево».

— Кружок «Информационные технологии» занимается в «Путевой библиотеке» по средам и субботам с 14.00 до 15.00, — уточнили в ЦСО.

Библиотека №64 находится по адресу: Путевой проезд, дом 38А. Как подчеркнули в ЦСО, желающим присоединиться необходимо заранее прийти в центр по адресу Путевой проезд, дом 20, корпус 2 с паспортом и СНИЛС, чтобы заполнить анкету. (ео)