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Занятия по информационным технологиям для пенсионеров проходят в «Путевой библиотеке»
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Занятия по информационным технологиям для пенсионеров проходят в «Путевой библиотеке» 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В библиотеке №64 Алтуфьевского района в рамках проекта «Московское долголетие» организованы бесплатные занятия по информационным технологиям для пенсионеров. Об этом сообщили в филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево».
— Кружок «Информационные технологии» занимается в «Путевой библиотеке» по средам и субботам с 14.00 до 15.00, — уточнили в ЦСО.
Библиотека №64 находится по адресу: Путевой проезд, дом 38А. Как подчеркнули в ЦСО, желающим присоединиться необходимо заранее прийти в центр по адресу Путевой проезд, дом 20, корпус 2 с паспортом и СНИЛС, чтобы заполнить анкету. (ео)
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