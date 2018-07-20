Владивосток вошел в десятку креативных городов России

Пермь. Рейтинг индекса креативного капитала городов составили Фонд Calvert 22 и консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC). Первое место в нем заняла Москва Владивосток оказался на восьмой строчке рейтинга, тем самым опередив Калининград

По словам организаторов рейтинга, креативный капитал — это особенности социальной и культурной инфраструктуры, возможности инновационно-креативного сектора, которые позволяют привлекать представителей творческих профессий. Помимо этого, рейтинг вклучает в себя и другие понятия.

Также приморская столица входит в топ-5 лучших туристических городов России по данным аналитического агентства «ТурСтат». По словам туристов, Владивосток — это один из самых красивых и гостеприимных городов России.

Отметим, что за прошлый год во Владивосток приехало более трех миллионов иностранных туристов и путешественников из других городов нашей страны.