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Владивосток вошел в десятку креативных городов России
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Владивосток вошел в десятку креативных городов России 

Primpress 52 минуты назад
Фото: Primpress
Рейтинг индекса креативного капитала городов составили Фонд Calvert 22 и консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC). Первое место в нем заняла Москва, Владивосток оказался на восьмой строчке рейтинга, тем самым опередив Калининград и Пермь.
По словам организаторов рейтинга, креативный капитал — это особенности социальной и культурной инфраструктуры, возможности инновационно-креативного сектора, которые позволяют привлекать представителей творческих профессий. Помимо этого, рейтинг вклучает в себя и другие понятия.
Также приморская столица входит в топ-5 лучших туристических городов России по данным аналитического агентства «ТурСтат». По словам туристов, Владивосток — это один из самых красивых и гостеприимных городов России.
Отметим, что за прошлый год во Владивосток приехало более трех миллионов иностранных туристов и путешественников из других городов нашей страны.
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