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Медведев распорядился выделить 29 млн рублей на системы видеонаблюдения в Третьяковке
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Медведев распорядился выделить 29 млн рублей на системы видеонаблюдения в Третьяковке 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении почти 29 млн рублей на дооснащение систем охранного телевидения Третьяковской галереи.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Выделить Минкультуры России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2018 году бюджетные ассигнования в размере 28 977 000 рублей в целях закупки и установки современной системы охранного телевидения в зданиях федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Всероссийское музейное объединение „Государственная Третьяковская галерея“, имея в виду, что выделение указанных средств позволит дооснастить необходимым оборудованием три здания и одно фойе указанного учреждения», — говорится в документе.
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