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Медведев: штрафы за позднее перечисление валютной выручки снизятся со 100% до 5-30%
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Медведев: штрафы за позднее перечисление валютной выручки снизятся со 100% до 5-30% 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Правительство РФ согласовало снижение штрафов для российских компаний-экспортеров, задерживающих сроки поступления валютной выручки на свой баланс. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства. Если раньше штраф мог составлять 100% от суммы незачисленных средств, после принятия закона он будет составлять от 5% до 30%, отметил он.
Сейчас компании могут подпасть под штрафные санкции за самые незначительные нарушения сроков поступления валютной выручки по внешнеторговым контрактам. Нередко это происходит не по их вине — сроки может сорвать и зарубежный контрагент, повлиять на которого компании могут не всегда, заметил Медведев.
"Теперь устанавливается льготный период, в течение которого административная ответственность наступать не будет", — это 30 календарных дней после срока, который установлен внешнеторговым контрактом, — пояснил премьер. «Существенно снижаются и сами штрафы — раньше экспортеры, импортеры могли получить штраф в размере всей суммы незачисленных денежных средств, теперь этот штраф варьируется от пяти до 30% в законопроекте», — сказал Медведев.
Данный законопроект разрабатывался Минфином. Предполагается, что смягчение государственных требований поддержит экспорт российской продукции.
Поддержка малого и среднего бизнеса
Правительство также обсудило законопроект, который позволит сделать более прозрачным механизм ценообразования в добровольной сертификации, рассказал Медведев. Сейчас нередко этот механизм используется госструктурами для создания барьеров малому и среднему бизнесу. «Чтобы изменить ситуацию, предлагается усилить контроль, наделить Росстандарт полномочиями, которые позволят ему вести мониторинг системы добровольной сертификации и при выявлении нарушений приостанавливать регистрацию компаний», — заметил премьер. Одновременно будет введено взаимное признание сертификатов различных компаний с целью сокращения расходов и производителей, и покупателей.
Для малых и средний предприятий будет ограничена стоимость самой процедуры сертификации, заключил Медведев.
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