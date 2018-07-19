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Частные и госкомпании получат равные условия при оказании госуслуг
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Частные и госкомпании получат равные условия при оказании госуслуг 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
«Сейчас у нас социальные услуги предоставляют в основном государственные организации, так повелось еще с советского периода. В мире это давно не так. Во многих странах такую работу за счет бюджетных денег ведет и государство, и коммерческие организации, что создает конкуренцию в этой сфере», — отметил Дмитрий Медведев. Законопроекты направлены на создание равных условий для госучреждений и частных организаций в сегменте оказания государственных и муниципальных услуг в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта.
"Власти на местах смогут отбирать компании в ходе конкурса. В нем будут участвовать и государственные, и частные организации", — пояснил премьер механизм. Сейчас, добавил он, конкурсы проходят только для негосударственных структур, поэтому «нет никакой конкуренции». Кроме того, как говорится в пояснительной записке к пакету законопроектов, новые правила предполагают «участие потребителя услуг в выборе исполнителя услуги, тем самым при оказании услуг в социальной сфере будет реализовываться принцип „деньги следуют за потребителем“.
»Все эти меры должны привести к развитию конкуренции в социальной сфере, повысить качество оказания услуг. У государственных и муниципальных учреждений появится мотивация работать лучше, у коммерческих структур — доступ к бюджетным средствам", — подчеркнул премьер-министр. Инициатива ранее была одобрена на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
Еще одна инициатива кабмина касается поддержки семей, которые имеют детей. Срок выдачи сертификата на маткапитал планируется сократить вдвое — с одного месяца до 15 дней с момента приема заявления, сообщил Медведев. Уменьшены будут и сроки проверок документов (с двух недель до пяти дней) для принятия решений.
Кроме того, правительство предлагает навести порядок в сфере добровольной сертификации для малого и среднего бизнеса. «Сейчас бывают случаи (они, в общем, нередки), когда она используется государственными структурами для того, чтобы просто создавать барьеры для малого и среднего бизнеса», — сказал Медведев. Госкомпании, по сути, отсеивают тех, с кем не хотят работать, зачастую без объективных причин. Чтобы изменить ситуацию, предлагается усилить контроль. «Наделить Росстандарт полномочиями, которые позволят ему вести мониторинг системы добровольной сертификации и при выявлении нарушений приостанавливать регистрацию компаний», — пояснил Дмитрий Медведев.
Одновременно будет введено взаимное признание сертификатов различных компаний и ограничена стоимость самой процедуры для малых и средних предприятий.
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