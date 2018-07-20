Правительство одобрило сокращение срока выдачи сертификата на маткапитал 

Правительство одобрило законопроект, сокращающий вдвое срок выдачи сертификата на материнский капитал. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Согласно законопроекту, срок выдачи сертификата сокращается с одного месяца до 15 дней.
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что правительство рассмотрит законопроект, которым предусматривается сокращение срока выдачи сертификата. По его словам, также уменьшаются сроки проверок документов — с двух недель до пяти дней — для принятия решений о дополнительных мерах государственной поддержки.