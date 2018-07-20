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Правительство одобрило сокращение срока выдачи сертификата на маткапитал
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Правительство одобрило сокращение срока выдачи сертификата на маткапитал 

Rambler News Service 1 час назад
Правительство одобрило законопроект, сокращающий вдвое срок выдачи сертификата на материнский капитал. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Согласно законопроекту, срок выдачи сертификата сокращается с одного месяца до 15 дней.
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что правительство рассмотрит законопроект, которым предусматривается сокращение срока выдачи сертификата. По его словам, также уменьшаются сроки проверок документов — с двух недель до пяти дней — для принятия решений о дополнительных мерах государственной поддержки.
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