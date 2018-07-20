Правительство одобрило сокращение срока выдачи сертификата на маткапитал

Правительство одобрило законопроект, сокращающий вдвое срок выдачи сертификата на материнский капитал. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Согласно законопроекту, срок выдачи сертификата сокращается с одного месяца до 15 дней.