В Строгине прошел спортивный праздник для участников «Московской смены»

В минувший вторник, 17 июля, члены Молодежного совета Москомспорте провели спортивный праздник «Мы — чемпионы!» для участников «Московской смены», которая организована на базе строгинского филиала Центра поддержки семьи и детства «Благополучие».

Юные спортсмены участвовали в веселых стартах, эстафете и отвечали на вопросы викторины о спорте. В рамках мероприятия был также проведен футбольный матч. Игра закончилась ничьей — 1:1. Все игроки получили заслуженные золотые медали, а также подарки от Молодежного совета и от компании FORWARD.

Организаторы отметили, что это не первое спортивное мероприятие, которое члены Молодежного совета Москомспорта проводят для детей из СЗАО. Накануне Дня любви, семьи и верности весёлые старты прошли для ребят ЦПСиД района Щукино. Следующее доброе дело, к которому ребята планируют присоединиться, — это акция «Собери ребенка в школу» в конце августа.