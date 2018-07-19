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Маленькие жители Войковского поделятся впечатлениями о прочитанных книгах
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Маленькие жители Войковского поделятся впечатлениями о прочитанных книгах 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
В честь Дня знаний библиотека № 21 Войковского района подготовит для своих юных читателей мероприятие «Звени, звонок весёлый».
Встреча состоится по адресу: улица Космонавта Волкова, дом 3.
— День знаний — важный праздник в жизни всех школьников и студентов. Сотрудники библиотеки подготовят для читателей обзорную выставку и поздравят ребят с этой знаменательной датой, познакомят с новыми книгами, — рассказали организаторы мероприятия.
Также для детей проведут викторину по прочитанным летом книгам и продемонстрируют мультфильм «В страну знаний».
Гостей ждут 4 сентября в 12.00. (ео)
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