Маленькие жители Войковского поделятся впечатлениями о прочитанных книгах

В честь Дня знаний библиотека № 21 Войковского района подготовит для своих юных читателей мероприятие «Звени, звонок весёлый».

Встреча состоится по адресу: улица Космонавта Волкова, дом 3.

— День знаний — важный праздник в жизни всех школьников и студентов. Сотрудники библиотеки подготовят для читателей обзорную выставку и поздравят ребят с этой знаменательной датой, познакомят с новыми книгами, — рассказали организаторы мероприятия.

Также для детей проведут викторину по прочитанным летом книгам и продемонстрируют мультфильм «В страну знаний».

Гостей ждут 4 сентября в 12.00. (ео)