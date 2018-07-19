Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в Войковском устроят тематическую лекцию

Мероприятие «Мир без террора» пройдет 6 сентября на улице Клары Цеткин, 11. Программа в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом будет организована библиотекой №21. «Терроризм называют чумой XXI века, вызовом для современной цивилизации, новым варварством. Гостям библиотеки будет представлена мультимедийная программа, которая напомнит историю событий в Беслане и на «Норд-Осте». С молодёжью библиотекари проведут актуальный диалог «Это забыть нельзя…», а также расскажут о действиях при угрозе террористического акта», — говорится на официальном сайте Централизованной библиотечной системы Северного округа. Начало в 10.00. (ео)