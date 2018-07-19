Правительство обсудит сокращение сроков выдачи сертификата на маткапитал

"Законопроектом, в частности, предлагается сократить сроки принятия решения о выдаче сертификата с одного месяца до 15 дней с даты приема соответствующего заявления", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее на сайте кабмина, комиссия по законопроектной деятельности 16 июля одобрила проект федерального закона о сокращении сроков выдачи сертификата для получения материнского капитала.

Также, как говорится на сайте, этим законопроектом предлагается сократить сроки проверки достоверности представляемых гражданами сведений, необходимых для принятия решений о дополнительных мерах государственной поддержки семей с детьми, с 14 до пяти дней.

Отмечается, что принятие и реализация законопроекта позволят повысить качество предоставления государственной услуги.