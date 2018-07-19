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Правительство обсудит сокращение сроков выдачи сертификата на маткапитал
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Правительство обсудит сокращение сроков выдачи сертификата на маткапитал 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект, предлагающий сократить вдвое срок принятия решения о выдаче сертификата на материнский капитал, сообщает пресс-служба кабмина.
"Законопроектом, в частности, предлагается сократить сроки принятия решения о выдаче сертификата с одного месяца до 15 дней с даты приема соответствующего заявления", — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее на сайте кабмина, комиссия по законопроектной деятельности 16 июля одобрила проект федерального закона о сокращении сроков выдачи сертификата для получения материнского капитала.
Также, как говорится на сайте, этим законопроектом предлагается сократить сроки проверки достоверности представляемых гражданами сведений, необходимых для принятия решений о дополнительных мерах государственной поддержки семей с детьми, с 14 до пяти дней.
Отмечается, что принятие и реализация законопроекта позволят повысить качество предоставления государственной услуги.
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